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Аршавин: академия «Зенита» выросла за последние пять-шесть лет

Аршавин: академия «Зенита» выросла за последние пять-шесть лет
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о своей работе в санкт-петербургском клубе. Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

— Чем Аршавин занимается в «Зените» и для чего ему это надо, если он постоянно в турах и на шоу? Не легче кайфовать от медийных программ и путешествовать? Зачем ему эта академия, если он не такой фанат, как Денисов и Кержаков и не стремится быть тренером?
— Ну, во-первых, я люблю то, чем занимаюсь. Подо мной академия и я в целом, поверьте мне, успеваю всё. Пока мы успеваем и продавать ребят, и сейчас, слава богу, в главной команде «Зенита» появились [выпускники академии]. В целом, мне кажется, академия «Зенита» выросла за последние пять-шесть лет, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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