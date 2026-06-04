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Роман Широков назвал фаворита ЧМ-2026

Роман Широков назвал фаворита ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Роман Широков ответил на вопрос о фаворитах чемпионата мира — 2026. Он считает главным претендентом на победу сборную Испании.

«Чемпионат мира вряд ли буду смотреть. До четвертьфинала наверняка не буду. А что там смотреть? Фаворит? Для меня Испания. Хотя есть Франция, Англия ещё. Но до четвертьфинала кто-то ещё может отвалиться, поэтому нет смысла гадать до этой стадии», – приводит слова Романа Широкова интернет-портал Metaratings.

Чемпионат мира по футболу стартует 1 июня и продлится по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
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