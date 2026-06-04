«Байер» достиг соглашения с новым главным тренером — Плеттенберг

Новым главным тренером немецкого «Байера» станет испанец Карлес Мартинес. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

«Соглашение достигнуто. Бесплатный трансфер. Объявление ожидается на этой неделе. Контракт до 2028 года. 42-летний специалист выступает за атакующий футбол и высоко ценится за свою работу как с молодыми талантами, так и с опытными игроками. Он заменит Каспера Юльманна, уход которого, как ожидается, будет объявлен в ближайшее время», — написал Плеттенберг.

Карлес Мартинес возглавляет французскую «Тулузу» с 2023 года. Ранее сообщалось, что он покинет клуб после завершения срока контракта в июне 2026 года.