Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» достиг соглашения с новым главным тренером — Плеттенберг

«Байер» достиг соглашения с новым главным тренером — Плеттенберг
Комментарии

Новым главным тренером немецкого «Байера» станет испанец Карлес Мартинес. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

«Соглашение достигнуто. Бесплатный трансфер. Объявление ожидается на этой неделе. Контракт до 2028 года. 42-летний специалист выступает за атакующий футбол и высоко ценится за свою работу как с молодыми талантами, так и с опытными игроками. Он заменит Каспера Юльманна, уход которого, как ожидается, будет объявлен в ближайшее время», — написал Плеттенберг.

Карлес Мартинес возглавляет французскую «Тулузу» с 2023 года. Ранее сообщалось, что он покинет клуб после завершения срока контракта в июне 2026 года.

Материалы по теме
Чуда «Байера» не случилось — он мимо Лиги чемпионов! Как закончилась Бундеслига
Чуда «Байера» не случилось — он мимо Лиги чемпионов! Как закончилась Бундеслига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android