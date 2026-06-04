Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Самедов оценил победу «Спартака» в Кубке России

Александр Самедов оценил победу «Спартака» в Кубке России
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов оценил победу красно-белых в Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу над «Краснодаром», а также заявил, что ему понравилась концовка сезона-2025/2026 в исполнении подопечных Хуана Карлоса Карседо. «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

— Вас порадовала победа «Спартака» в Кубке над «Краснодаром»?
— Вообще игра была хорошая. 73 тысячи зрителей, эпичная концовка. Настоящий кубковый, валидольный финал. Знаете, вообще мне понравилась концовка сезона «Спартака». От этого клуба всегда большие ожидания. Посмотрим, как всё будет в итоге, какой получится предсезонка. Нужно время. А так «Спартак» всегда ставит одну цель — победа, — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Владислав Саусь: все всегда должны понимать, что «Спартак» — претендент на чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android