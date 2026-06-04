Александр Самедов оценил победу «Спартака» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов оценил победу красно-белых в Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу над «Краснодаром», а также заявил, что ему понравилась концовка сезона-2025/2026 в исполнении подопечных Хуана Карлоса Карседо. «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

— Вас порадовала победа «Спартака» в Кубке над «Краснодаром»?

— Вообще игра была хорошая. 73 тысячи зрителей, эпичная концовка. Настоящий кубковый, валидольный финал. Знаете, вообще мне понравилась концовка сезона «Спартака». От этого клуба всегда большие ожидания. Посмотрим, как всё будет в итоге, какой получится предсезонка. Нужно время. А так «Спартак» всегда ставит одну цель — победа, — приводит слова Самедова «Матч ТВ».