Гурцкая: по всей видимости, «Краснодар» принял предложение по Сперцяну от «Аль-Ахли»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о полузащитнике «Краснодара» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Аль-Ахли» готов предложить € 25 млн за хавбека. В прошлом сезоне Сперцян провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.

«Есть предметный интерес из Саудовской Аравии. Из последнего известно, что футбольный клуб «Краснодар» не против, чтобы Эдик разговаривал о своих личных условиях. Мы не знаем цифр, но, по всей видимости, «Краснодар» принял предложение этой команды, «Аль-Ахли», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.