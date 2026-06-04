Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая: по всей видимости, «Краснодар» принял предложение по Сперцяну от «Аль-Ахли»

Гурцкая: по всей видимости, «Краснодар» принял предложение по Сперцяну от «Аль-Ахли»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о полузащитнике «Краснодара» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Аль-Ахли» готов предложить € 25 млн за хавбека. В прошлом сезоне Сперцян провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.

«Есть предметный интерес из Саудовской Аравии. Из последнего известно, что футбольный клуб «Краснодар» не против, чтобы Эдик разговаривал о своих личных условиях. Мы не знаем цифр, но, по всей видимости, «Краснодар» принял предложение этой команды, «Аль-Ахли», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Аршавин прокомментировал высказывание ван дер Варта о сборной России на Евро-2008
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android