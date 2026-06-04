Губернатор Нижегородской области заявил о готовности города принять Суперкубок России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о готовности Нижнего Новгорода принять матч за Суперкубок России — 2026. В матче за трофей сойдутся «Зенит» и «Спартак».

— Нижний Новгород готов принять Суперкубок России?

— Всегда готов.

— Ведётся ли разговор с РФС?

— Спрашивайте у РФС, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сине-бело-голубые стали чемпионами России, возглавив турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги с 68 очками. Второе место с 66 очками занял «Краснодар».

Красно-белые завоевали Фонбет Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира краснодарцев: основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.