«Зенит» объявил имя лучшего игрока сезона-2025/2026

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» назвала имя лучшего футболиста завершившегося сезона-2025/2026. Им стал голкипер Денис Адамов. В минувшей кампании вратарь провёл 28 матчей во всех турнирах, пропустив 15 голов.

«Денис Адамов — лучший игрок сезона! Борьба была плотной, но вратарь забирает важный приз. Поздравляем, Денис! Желаем успехов и в следующем сезоне, так держать!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Сине-бело-голубые стали чемпионами России по итогам прошлого сезона. Второе место в турнирной таблице Мир РПЛ занял «Краснодар», а тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».