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Павел Мамаев: не занести прошлый сезон «Краснодару» в актив — преступление

Павел Мамаев: не занести прошлый сезон «Краснодару» в актив — преступление
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Известный российский экс-футболист Павел Мамаев высказался о выступлении «Краснодара» в сезоне-2025/2026. «Быки» заняли второе место в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

«Ребята, тренерский штаб и руководство выложились на 100-200% в прошедшем сезоне. «Краснодар» и «Зенит» уже третий год — команды, которых мы рассматриваем как главных претендентов на чемпионство. Не занести минувший сезон в актив — преступление. Оказаться в финале Кубка России и до последнего тура сражаться за первое место — это большое достижение для любого тренера. Тот же Артета несколько лет становился вторым или третьим, а сейчас взял с «Арсеналом» АПЛ. Я считаю, что ни в коем случае нельзя расценивать это как неудачу. Нужно смотреть на то, что «Краснодар» стабильно борется за чемпионство. У них нет никаких просадок. Они стабильно находятся в топ-2. Это главный показатель успеха. Тяжело быть всегда первым, а когда ты ежегодно навязываешь борьбу и борешься за самые высокие места, о чём здесь можно говорить? Сезон можно занести в актив», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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