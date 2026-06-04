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Ральф Рангник высказался о предстоящем ЧМ, который будет первым для Австрии за 28 лет

Ральф Рангник высказался о предстоящем ЧМ, который будет первым для Австрии за 28 лет
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

— Австрия вернулась на чемпионат мира спустя 28 лет. Чувствуете ли вы, что команда стремится максимально использовать эту возможность?
— Прежде всего все очень рады – болельщики, но также и команда, и персонал. В последние несколько лет мы очень усердно работали, чтобы пройти квалификацию не только на Евро два года назад, но и на чемпионат мира. Думаю, самое главное – это то, что мы с нетерпением ждём возвращения на чемпионат мира.

— Чувствуете ли вы, что этот чемпионат мира значит для австрийского футбола?
— Да. Думаю, это касается не только футбольных болельщиков, но и всей страны. Это придало всей стране импульс, заряд энергии, и, думаю, это чувствуется. Это хорошо для страны, хорошо для людей, живущих в Австрии, и мы осознавали эту ответственность, поэтому давление в матче с Боснией и Герцеговиной было намного выше, чем что-либо, что могло произойти на чемпионате мира, — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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