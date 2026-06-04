Павел Мамаев охарактеризовал Мурада Мусаева как тренера и человека

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев охарактеризовал наставника «Краснодара» Мурада Мусаева как тренера и человека.

«Уникальность Мурада Олеговича в том, что у него есть своё чёткое понимание, как должна играть команда. Он не боится принимать какие-то решения в стрессовых ситуациях. Я говорю про выбор того или иного игрока — сам с этим сталкивался. Он не обращает внимания на то, что говорят и пишут. Олегович чётко понимает, что находится в некой капсуле и делает своё дело.

Если же говорить про человеческие качества, он очень добрый и отзывчивый. Мы до сих пор на связи, тепло общаемся. Я всегда буду поддерживать его. Он — молодец. Рад, что в своё время мне удалось поработать под руководством Мусаева», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.