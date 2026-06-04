Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» объявил о смене главного тренера

«Байер» объявил о смене главного тренера
Комментарии

Немецкий «Байер» на официальном сайте сообщил о назначении испанского специалиста Карлеса Мартинеса на пост главного тренера.

«Байер» назначил Карлеса Мартинеса своим новым главным тренером. 42-летний испанец до конца прошлого сезона возглавлял «Тулузу» во французской Лиге 1, где Мартинес привёл южнофранцузский клуб к девятому месту. Он приступит к работе в «Байере» 1 июля 2026 года, подписав контракт до 30 июня 2028 года. В Леверкузене Мартинес, чей контракт с «Тулузой» истекает в конце этого месяца, сменит Каспера Юльманна, который покидает клуб после одного сезона», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Чуда «Байера» не случилось — он мимо Лиги чемпионов! Как закончилась Бундеслига
Чуда «Байера» не случилось — он мимо Лиги чемпионов! Как закончилась Бундеслига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android