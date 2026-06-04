«Байер» объявил о смене главного тренера

Немецкий «Байер» на официальном сайте сообщил о назначении испанского специалиста Карлеса Мартинеса на пост главного тренера.

«Байер» назначил Карлеса Мартинеса своим новым главным тренером. 42-летний испанец до конца прошлого сезона возглавлял «Тулузу» во французской Лиге 1, где Мартинес привёл южнофранцузский клуб к девятому месту. Он приступит к работе в «Байере» 1 июля 2026 года, подписав контракт до 30 июня 2028 года. В Леверкузене Мартинес, чей контракт с «Тулузой» истекает в конце этого месяца, сменит Каспера Юльманна, который покидает клуб после одного сезона», — написано в сообщении клуба.