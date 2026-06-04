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Павел Мамаев: Сафонов — ориентир для молодых российских футболистов

Павел Мамаев: Сафонов — ориентир для молодых российских футболистов
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Известный российский экс-футболист Павел Мамаев оценил игру вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

— Сафонов — ориентир для наших молодых ребят?
— Конечно. Сейчас Матвей ориентир. Он показал всем, что никакой конкуренции не нужно бояться. Только через работу и уверенность в себе ты можешь занять позицию в любой команде мира, независимо от конкурента. Я слышал много сомнений в отношении Сафонова, но он — молодец: не дёргался, пахал, не стал идти ни в какие аренды. В итоге отвоевал себе место первого номера. Потрясающий пример для наших ребят.

— Его вклад в успехи «ПСЖ» в минувшем сезоне весом?
— Очень весомый вклад. Достаточно посмотреть игры, которые он проводил в Лиге 1 и Лиге чемпионов, чтобы в этом убедиться, — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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