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Павел Мамаев: Газзаев — мой футбольный отец, тренер с большой буквы

Павел Мамаев: Газзаев — мой футбольный отец, тренер с большой буквы
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Известный российский экс-футболист Павел Мамаев высказался о роли тренера Валерия Газзаева в своей карьере.

«Валерий Георгиевич Газзаев — мой футбольный отец, который в своё время меня пригласил в ЦСКА. Он не обращал внимания на мою истерику, когда я вообще ничего не понимал в 18 лет. Я с ним ругался, что хочу уйти, потому что не играю. Он ударил кулаком по столу и сказал: «Можешь говорить что угодно, но ты остаёшься в команде». Наверное, он видел во мне какую-то перспективу.

Благодаря этим обстоятельствам я остался в ЦСКА, а потом мне удалось заиграть и провести там шесть прекрасных лет. Этот человек для меня как футбольный папа, который дал мне путь в футбол высочайшего уровня внутри нашей страны. С ним я осознал, что нет такого слова «ничья». Есть только одно слово — победа, и любой другой результат воспринимается как трагедия. Это тренер с большой буквы», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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