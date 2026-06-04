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Сборная России прилетела в Волгоград на товарищеский матч с Буркина-Фасо

Сборная России прилетела в Волгоград на товарищеский матч с Буркина-Фасо
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Футболисты и тренерский штаб сборной России прибыли в Волгоград, где завтра, 5 июня, пройдёт товарищеский матч с национальной командой Буркина-Фасо. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Сборная России

Фото: Сборная России

Сборные России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. В 2026 году национальная команда провела три товарищеских матча: россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1, сыграли вничью с Мали — 0:0, а также проиграли Египту — 0:1. Позднее, 9 июня, сборная России сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

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