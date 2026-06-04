Сычёв назвал фантастическим достижением две победы Сафонова в Лиге чемпионов

Бывший российский нападающий Дмитрий Сычёв высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. В сезоне-2025/2026 парижане стали победителями этого турнира, обыграв в финале «Арсенал». Год назад команда Луиса Энрике оказалась сильнее в решающем матче Лиги чемпионов миланского «Интера».

«Это фантастическое достижение, два Кубка Лиги чемпионов — это потрясающе, в истории навсегда. Я думаю, что можно рассматривать в контексте силы нашего молодёжного футбола. Яркий пример системы подготовки наших футболистов. Матвей сейчас своим примером открывает дорогу для молодых футболистов в топовые клубы, теперь нас начали замечать. Начали за нашими молодыми игроками следить, говорят, что Алексей Батраков с большой вероятностью перейдёт в ПСЖ. Можно это назвать эффектом Сафонова, потрясающе. Академия «Краснодара» показывает, как готовить таких футболистов. Пример для всех молодых ребят. Это нельзя переоценить», — приводит слова Сычёва ТАСС.