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Россия – Буркина-Фасо: дата и время, где пройдет товарищеский матч по футболу 2026, на каком стадионе

Россия — Буркина-Фасо: дата и время, где пройдёт товарищеский матч, на каком стадионе
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Завтра, 5 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные России и Буркина-Фасо. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборные России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. В 2026 году национальная команда провела три товарищеских матча: россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1, сыграли вничью с Мали — 0:0, а также проиграли Египту — 0:1. Позднее, 9 июня, сборная России сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

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