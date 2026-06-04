Россия — Буркина-Фасо: дата и время, где пройдёт товарищеский матч, на каком стадионе

Завтра, 5 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные России и Буркина-Фасо. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Сборные России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. В 2026 году национальная команда провела три товарищеских матча: россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1, сыграли вничью с Мали — 0:0, а также проиграли Египту — 0:1. Позднее, 9 июня, сборная России сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.