Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ральф Рангник ответил, как изменилась сборная Австрии под его руководством

Ральф Рангник ответил, как изменилась сборная Австрии под его руководством
Комментарии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался об изменениях в команде под его руководством. Рангник возглавляет сборную Австрии с 2022 года.

— Как изменилась команда под вашим руководством в плане структуры, стиля и менталитета?
— Прежде всего, я думаю, мы завоевали сердца людей своим стилем игры. Мы очень инициативны как при владении мячом, так и без него, и, я думаю, вы можете почувствовать командный дух. Когда вы видите, как играет команда, вы чувствуете, что они не играют в шаблонный футбол, чтобы выигрывать матчи любыми способами. Мы не просто состав с одной и той же целью, мы действительно стали своего рода семьёй. Игроки сами говорят об этом, и, я думаю, именно это выделяет нас, — приводит слова Рангника официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ральф Рангник высказался о предстоящем ЧМ, который будет первым для Австрии за 28 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android