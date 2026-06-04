Ральф Рангник ответил, как изменилась сборная Австрии под его руководством

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался об изменениях в команде под его руководством. Рангник возглавляет сборную Австрии с 2022 года.

— Как изменилась команда под вашим руководством в плане структуры, стиля и менталитета?

— Прежде всего, я думаю, мы завоевали сердца людей своим стилем игры. Мы очень инициативны как при владении мячом, так и без него, и, я думаю, вы можете почувствовать командный дух. Когда вы видите, как играет команда, вы чувствуете, что они не играют в шаблонный футбол, чтобы выигрывать матчи любыми способами. Мы не просто состав с одной и той же целью, мы действительно стали своего рода семьёй. Игроки сами говорят об этом, и, я думаю, именно это выделяет нас, — приводит слова Рангника официальный сайт ФИФА.