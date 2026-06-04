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«Сложно найти более сильного соперника». Рангник — о группе с Аргентиной на ЧМ-2026

«Сложно найти более сильного соперника». Рангник — о группе с Аргентиной на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Австрийцы сыграют в группе J с национальными командами Аргентины, Алжира и Иордании.

«Мы играем против Аргентины, а они — действующие чемпионы мира. Даже из первой корзины сложно найти более сильного соперника. Конечно, мы все с нетерпением ждём этой игры, но мы также понимаем, что первый матч с Иорданией может оказаться решающим. Мы полны решимости пройти дальше», — приводит слова Рангника официальный сайт ФИФА.

67-летний Ральф Рангник возглавляет сборную Австрии с 2022 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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