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«Мы хотим удивить людей». Тренер сборной Австрии Рангник — о предстоящем ЧМ

«Мы хотим удивить людей». Тренер сборной Австрии Рангник — о предстоящем ЧМ
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года. Австрийцы сыграют в группе J с национальными командами Аргентины, Алжира и Иордании.

— Что, по-вашему, люди должны сказать об Австрии после этого турнира?
— Речь идёт о том, чтобы удивить. Мы хотим удивить людей. Думаю, многие страны до сих пор не видят нас в своём поле зрения. Мы сделали это на Евро, на групповом этапе в самой сложной группе с Францией, Нидерландами и Польшей. Мы хотим сделать это снова и прежде всего извлечь правильные уроки из игры с Турцией [в 1/8 финала Евро-2024], чтобы пройти как можно дальше в плей-офф.

— Какой принцип или ценность вы хотели бы видеть в своей команде?
— Мы хотим показать себя во всех возможных смыслах – с точки зрения нашей игры, командного духа, а также ценностей игроков. Зрители должны видеть и чувствовать это с первой минуты, — приводит слова Рангника официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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