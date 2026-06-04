У экс-защитника «Зенита» Адамова есть три варианта продолжения карьеры — источник

Бывший защитник «Зенита» Арсен Адамов имеет три варианта для продолжения карьеры. У 26-летнего футболиста есть предложения от клубов из Турции и ОАЭ, а также в его услугах заинтересован «Ахмат». Об этом сообщает интернет-портал «РБ Спорт».

Недавно Адамов стал свободным агентом после завершения контракта с «Зенитом».

Арсен Адамов является воспитанником «Ахмата». На взрослом уровне футболист также защищал цвета команды из Грозного. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Урал» и «Оренбург». За петербуржцев Адамов выступал с 2022 года, за это время он принял участие в 30 матчах за клуб, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В составе сине-бело-голубых защитник трижды стал чемпионом России и выиграл два Суперкубка страны.