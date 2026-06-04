Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У экс-защитника «Зенита» Адамова есть три варианта продолжения карьеры — источник

У экс-защитника «Зенита» Адамова есть три варианта продолжения карьеры — источник
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Арсен Адамов имеет три варианта для продолжения карьеры. У 26-летнего футболиста есть предложения от клубов из Турции и ОАЭ, а также в его услугах заинтересован «Ахмат». Об этом сообщает интернет-портал «РБ Спорт».

Недавно Адамов стал свободным агентом после завершения контракта с «Зенитом».

Арсен Адамов является воспитанником «Ахмата». На взрослом уровне футболист также защищал цвета команды из Грозного. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Урал» и «Оренбург». За петербуржцев Адамов выступал с 2022 года, за это время он принял участие в 30 матчах за клуб, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В составе сине-бело-голубых защитник трижды стал чемпионом России и выиграл два Суперкубка страны.

Материалы по теме
«Они ещё субтильны». Орлов выступил против переезда Кисляка и Батракова в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android