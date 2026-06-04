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Тренер вратарей «Спартака» отреагировал на критику Максименко

Тренер вратарей «Спартака» отреагировал на критику Максименко
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Тренер вратарей «Спартака» Начо Торрес отреагировал на массовую критику в адрес голкипера красно-белых Александра Максименко. Он стал одним из худших вратарей сезона в Мир РПЛ по проценту отражённых ударов.

— В этом сезоне активно критиковали Александра Максименко, что думаете об этом?
— Отвечу так: критика Максименко не имеет никакого значения. С момента, как мы пришли в клуб, Саша был примером для всей команды. У него были фантастические перформансы во время матчей. И в целом в последних матчах он проявлял себя невероятно. Без него мы бы не достигли таких результатов и не выиграли бы Кубок, — приводит слова Торреса Legalbet.

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