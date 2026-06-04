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Григорий Иванов объявил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера «Урала»

Григорий Иванов объявил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера «Урала»
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера клуба.

«Не ведём переговоры с [Александром] Кержаковым. Сейчас пока мы не говорили. Будем искать тренера, потому что Василий Владимирович [Березуцкий] покинул клуб. С Александром Кержаковым пока не встречались и переговоров не было», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

43-летний Василий Березуцкий возглавлял «Урал» с декабря 2025 года. Команда стала третьей по итогам сезона-2025/2026 Лиги Pari и уступила в VK Видео переходных матчах за право на участие в Мир Российской Премьер-Лиге махачкалинскому «Динамо» (0:3 по сумме двух игр).

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