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«Пошёл он на хрен». Быстров — о словах ван дер Варта о допинге у России на Евро-2008

«Пошёл он на хрен». Быстров — о словах ван дер Варта о допинге у России на Евро-2008
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал высказывание экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о национальной команде России на Евро-2008. Подопечные Гуса Хиддинка победили со счётом 3:1, забив два гола в дополнительное время.

«Ну и пошёл он на хрен. О чём говорят его слова? Ни о чём, только о бессилии человека. Не знаю, сошёл ли он с ума, но обсуждать эти слова нет вообще никакого повода и смысла. Если он об этом говорит, намекает на что-то, пусть приводит какие-то доказательства, показывает, какой допинг», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

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