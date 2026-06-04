Тренер «Спартака»: уверен, что эта команда способна стать чемпионом

Тренер «Спартака» Вадим Романов оценил амбиции нынешней команды красно-белых. Он считает, что московский клуб в нынешней формации способен стать чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги.

— Многие говорят, что этот «Спартак» потенциально может стать чемпионской командой уже в самое ближайшее время, вы согласны с этим?

— Я согласен с тем, что потенциал у этой команды действительно очень большой.

— Чемпионский?

— Это футбол, здесь нельзя говорить о таких вещах наверняка. Но я уверен, что эта команда способна стать чемпионом, — приводит слова Вадима Романова интернет-портал Legalbet.

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России.