Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака»: уверен, что эта команда способна стать чемпионом

Тренер «Спартака»: уверен, что эта команда способна стать чемпионом
Комментарии

Тренер «Спартака» Вадим Романов оценил амбиции нынешней команды красно-белых. Он считает, что московский клуб в нынешней формации способен стать чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги.

— Многие говорят, что этот «Спартак» потенциально может стать чемпионской командой уже в самое ближайшее время, вы согласны с этим?
— Я согласен с тем, что потенциал у этой команды действительно очень большой.

— Чемпионский?
— Это футбол, здесь нельзя говорить о таких вещах наверняка. Но я уверен, что эта команда способна стать чемпионом, — приводит слова Вадима Романова интернет-портал Legalbet.

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России.

Материалы по теме
Тренер вратарей «Спартака» отреагировал на критику Максименко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android