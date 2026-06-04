Первый матч ЧМ-2026 может быть сорван из-за Эль-Ниньо

Матчи предстоящего чемпионата мира – 2026 могут быть подвержены переносу из-за океанической тепловой волны Эль-Ниньо. Ожидается, что неблагоприятное погодное явление спровоцирует опасные штормы на территории США и Мексики.

В том числе под угрозой срыва находится первый матч турнира между Мексикой и ЮАР (11 июня). Об этом сообщает аналитик-метеоролог AccuWeather Алекс Даффус.

«В районе Мехико возрастает риск дождей и гроз во время первого матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот всплеск тропической влаги привлёк наше пристальное внимание, поскольку он может перерасти в нечто более значительное», – приводит слова Даффуса The Sun.

Вчера, 3 июня, товарищеский матч между Гаити и Новой Зеландией (4:0), запланированный в рамках подготовки к чемпионату мира – 2026, был отложен на 36 минут из-за сильного дождя и грозы.