Президент РПЛ Алаев: приятно конкурировать с КХЛ

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о конкуренции с Континентальной хоккейной лигой в сезоне-2025/2026. Чемпионом России по футболу по итогам завершившейся кампании стал «Зенит», Кубок Гагарина выиграл ярославский «Локомотив».

«Начну с хоккея. Хотел бы поздравить Морозова с потрясающим сезоном! Спортивное яркое зрелище. Думаю, что все наблюдали шестой матч в Омске — это мы будем вспоминать. Когда нет спортивной интриги — тяжело собрать зрителей.

Хоккею и футболу повезло в этом сезоне. Нам тоже повезло с нашей интригой до последнего тура. Приятно, что решилось всё в последнем туре. У нас закончился цикл в футболе. Сегодня можно вернуться назад и посмотреть, как прошли четыре года. Эти четыре года — тяжёлые для всего российского спорта. Не хочется вспоминать всё, что было. Приятно, что мы конкурируем с КХЛ. Жаль, что с нами сегодня нет Сергея Кущенко — у них второй матч финальной серии», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.