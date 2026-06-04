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«Наполи» сообщил о расставании с тренером Антонио Конте

«Наполи» сообщил о расставании с тренером Антонио Конте
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Итальянский «Наполи» на официальном сайте объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера клуба.

«Футбольный клуб «Наполи» объявляет о достижении соглашения с Антонио Конте и его тренерским штабом о расставании до истечения срока действия их контрактов. За два сезона под его руководством «Наполи» завоевал четвёртый чемпионский титул 23 мая 2025 года и Суперкубок Италии 22 декабря.

Мы хотели бы поблагодарить тренера и его команду за отличную работу. Желаем им всего наилучшего в будущем и успехов в дальнейшей карьере. Спасибо, тренер!» — написано в сообщении клуба.

«Наполи» занял второе место по итогам сезона-2025/2026 итальянской Серии А.

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