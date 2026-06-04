БЕТСИТИ — титульный партнёр московского «Динамо»

Клуб и букмекерская компания подписали договор о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Рассчитанное до 2029 года соглашение начнёт действовать 1 июля.

Согласно партнёрским договорённостям, брендинг БЕТСИТИ будет размещён на игровой форме, шортах и тренировочной экипировке, а также представлен на домашнем стадионе клуба, в игровой зоне и на рекламных позициях. Стороны планируют проведение совместных активаций в рамках матчдэй, спецпроектов, акций, розыгрышей призов и подарков.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова и генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Мы искренне рады объявить о сотрудничестве с «Динамо». Столичный клуб — один из самых ярких и амбициозных спортивных проектов в России. Для нас партнёрство с «Динамо» – это возможность увеличить присутствие в Москве и реализовать масштабные активации для болельщиков. Нас объединяют общие ценности – любовь к спорту, страсть, азарт и стремление к победе», – отметила Елена Серова.

Подписание договора прокомментировал и генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров: «У компании БЕТСИТИ есть история, есть конкурентные преимущества и есть амбиции выйти на лидирующие позиции, что соответствует и амбициям «Динамо». Надеемся, что достичь наших целей вместе нам будет проще. В ближайшие три года нас ждёт очень много работы, совместных эмоций и побед».