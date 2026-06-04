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Президент «Урала» отреагировал на информацию об увольнении Березуцкого

Президент «Урала» отреагировал на информацию об увольнении Березуцкого
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что распространяемая в прессе информация об увольнении Василия Березуцкого с должности главного тренера первой команды является ложной.

«Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким, не соответствуют действительности. Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске — и игроки, и тренеры. Больше ничего. Всё остальное — домыслы. Давайте не будем торопить события!» — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала» в телеграм-канале клуба.

43-летний Василий Березуцкий возглавлял «Урал» с декабря 2025 года. Команда стала третьей по итогам сезона-2025/2026 Лиги Pari и уступила в VK Видео переходных матчах за право на участие в Мир Российской Премьер-Лиге махачкалинскому «Динамо» (0:3 по сумме двух игр).

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