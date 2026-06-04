Президент РПЛ Алаев рассказал о целях по увеличению посещаемости в сезоне-2026/2027

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о посещаемости матчей в стране.

«У нас тоже есть чем поделиться и похвастаться. 13 600 на матче — средняя посещаемость зрителей в этом сезоне. Рост на 12%. Все мы помним, как начинался цикл: отстранение, отъезд игроков, введение Fan ID. Мы оказались в тяжелейшей ситуации. Все мы видели прекрасный финал в «Лужниках» — 73 тысячи! Феноменальная цифра. Такой аудитории не было со времён чемпионата мира.

Я помню матч «Спартак» — «Краснодара» — 4:3 — это был один из самых ярких матчей того сезона, но на матче было 6089 человек. Руки опускались, хотелось закончить.

Думаю, в показателях мы ещё прибавим. На новый цикл — средняя посещаемость 18 тысяч зрителей. Нужно ставить амбициозные цели и их достигать. Надеюсь, что коммерческие доходы будут расти дальше благодаря нашим партнёрам», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.