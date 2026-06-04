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Гендиректор «Спартака»: Суперфинал собрал 73 тысячи человек — это третий показатель в мире

Гендиректор «Спартака»: Суперфинал собрал 73 тысячи человек — это третий показатель в мире
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Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о посещении Суперфинала Фонбет Кубка России по футболу, где красно-белые играли с «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «Лужники».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Есть действия, которые предпринимает «Спартак» по возвращению зрителей на трибуны за последние два года: сначала мы подняли на 9% посещаемость, потом — на 10%. Я был на финале Лиги чемпионов, там была 61 тысяча человек. Суперфинал Кубка России в Лужниках при поддержке РФС собрал 73 тысячи болельщиков. Это третий результат в сезоне в мире. Мы активно работаем и изучаем лучший опыт зарубежных клубов в плане медиа, маркетинга, обмениваемся с клубами роликами перед матчами, следим за трендами зрителей. В этом плане различные продукты, которые мы предлагаем, способствуют популяризации футбола.

За последние два года у нас каждый год на 82% меняется аудитория на стадионе. Существенно растёт процент женщин и детей. Мы открываем двери стадиона за три часа до начала матчей, предлагаем разные активности. На матче «Спартак» — ЦСКА не было Fan ID, но самые страшные вещи — это несколько файеров со стороны двух трибун», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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