Некрасов: «Спартак» — самый популярный клуб. Хотя в Питере так говорить неполиткорректно

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что считает красно-белых самым популярным клубом России. Однако он подчеркнул, что в Санкт-Петербурге другое мнение — там считают самым популярным клубом «Зенит».

«Спартак» — самый популярный клуб в стране. Хотя в Питере, наверное, так говорить неполиткорректно», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в Мир Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Команда Семака выиграла семь из восьми последних розыгрышей РПЛ.