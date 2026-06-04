Гурцкая: пока рано говорить, что в переходе Батракова в «ПСЖ» поставлена точка

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова в «ПСЖ». Ранее Гурцкая сообщал, что парижане близки к оформлению трансфера хавбека железнодорожников.

— Мы можем зафиксировать, что Батраков почти на 100% в «ПСЖ»?

— Нет.

— Что может помешать?

— Слушай, всё что угодно. Невозможность заплатить, например.

— А на твой взгляд, это единственный фактор, что только перевод денег может помешать, а всё остальное уже решено?

— Знаешь, надо понимать, что происходит. Сегодня был у меня созвон, непосредственно спортивный директор «ПСЖ» находится в месячном отпуске. Он ждёт чемпионат мира. Дальше — у «ПСЖ» человек шесть не переподписанных по контракту есть. По ним же надо принимать решение. Мне кажется, работа долгая… Мне хочется, чтобы Лёша перешёл в топовый клуб, но всё-таки мне кажется, что пока рано говорить, что поставлена точка, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.