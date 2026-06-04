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«ПСЖ» принял окончательное решение по Алексею Батракову — Le Parisien

«ПСЖ» принял окончательное решение по Алексею Батракову — Le Parisien
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«Пари Сен-Жермен» принял окончательное решение по полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Французский клуб решил отказаться от идеи подписания молодого россиянина из стана железнодорожников. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Согласно сведениям источника, «ПСЖ» действительно следил за Батраковым и проявлял к нему интерес. Однако, детально проанализировав кандидатуру Алексея, французский гранд решил отдать предпочтение другим вариантам усиления состава.

В завершившемся сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

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