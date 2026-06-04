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«ПСЖ» выбрал нового конкурента для Матвея Сафонова — Le Parisien

«ПСЖ» выбрал нового конкурента для Матвея Сафонова — Le Parisien
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«Пари Сен-Жермен» намерен подписать нового конкурента для Матвея Сафонова. Французский гранд уже выбрал голкипера под трансфер — это 18-летний вратарь «Милана» Алессандро Лонгони. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Согласно сведениям источника, в стане «ПСЖ» несколько недель шли обсуждения по поводу повышения конкуренции во вратарской линии. Тренерский штаб принял решение, что команде нужен новый молодой вратарь. Трансфер Лонгони уже согласован, голкипер готовится к переезду в «ПСЖ».

Матвей Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029 года.

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