«ПСЖ» выбрал нового конкурента для Матвея Сафонова — Le Parisien

«Пари Сен-Жермен» намерен подписать нового конкурента для Матвея Сафонова. Французский гранд уже выбрал голкипера под трансфер — это 18-летний вратарь «Милана» Алессандро Лонгони. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Согласно сведениям источника, в стане «ПСЖ» несколько недель шли обсуждения по поводу повышения конкуренции во вратарской линии. Тренерский штаб принял решение, что команде нужен новый молодой вратарь. Трансфер Лонгони уже согласован, голкипер готовится к переезду в «ПСЖ».

Матвей Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029 года.