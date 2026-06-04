«Локомотив» опубликовал расписание контрольных матчей на летних сборах

Московский «Локомотив» в телеграм-канале сообщил расписание контрольных матчей на летних сборах. Команда будет проводить сборы на базе в Баковке и сыграет семь встреч.

Расписание контрольных матчей «Локомотива» на летних сборах (время — московское):

27 июня, 17:00. «Локомотив» — «Родина», Баковка;

3 июля. Соперник определится позднее;

11 июля, 11:00. «Локомотив» — «Акрон», Баковка;

11 июля, 18:00. «Локомотив» — «Спартак», «РЖД Арена»;

14 июля, 17:00. «Локомотив» — ЦСКА, «РЖД Арена»;

18 июля, 11:00. «Локомотив» — «Рубин», Баковка;

18 июля, 18:00. «Локомотив» — «Рубин», «РЖД Арена».

«Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России по итогам сезона-2025/2026.