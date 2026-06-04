Дмитрий Сычёв назвал лучших футболистов прошедшего сезона РПЛ

Бывший российский нападающий Дмитрий Сычёв назвал лучших футболистов завершившегося сезона Мир РПЛ. Так, Сычёв выделил Алексея Батракова из «Локомотива», Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», а также вингера Максима Глушенкова из «Зенита».

«Я бы назвал четырёх лучших футболистов прошлого сезона РПЛ. Это Алексей Батраков, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Максим Глушенков. Они были лидерами своих команд, от них многое зависело в плане результата, игры, построения», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнул «Локомотив».