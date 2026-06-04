Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв назвал лучших футболистов прошедшего сезона РПЛ

Дмитрий Сычёв назвал лучших футболистов прошедшего сезона РПЛ
Комментарии

Бывший российский нападающий Дмитрий Сычёв назвал лучших футболистов завершившегося сезона Мир РПЛ. Так, Сычёв выделил Алексея Батракова из «Локомотива», Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», а также вингера Максима Глушенкова из «Зенита».

«Я бы назвал четырёх лучших футболистов прошлого сезона РПЛ. Это Алексей Батраков, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Максим Глушенков. Они были лидерами своих команд, от них многое зависело в плане результата, игры, построения», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнул «Локомотив».

Материалы по теме
Аршавин прокомментировал высказывание ван дер Варта о сборной России на Евро-2008
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android