Андрей Аршавин ответил, живёт ли российский футбол в режиме ожидания

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, живёт ли российский футбол в режиме ожидания в условиях отстранения от международных турнриров.

— Как вы считаете, российский футбол сегодня живёт в режиме выживания или в режиме самообмана, убеждая себя, что игры вне Европы и еврокубков не имеют долгосрочных последствий?

— Во-первых, никто, мне кажется, самообманом не занимается и все ждут. Все стараются жить в прилагаемых условиях. Понятно, что это трудно. И ни у кого нет иллюзий, что без еврокубков стало лучше. Понятно, что все хотят играть в еврокубках, это и будет главным маркером того, где находится наш футбол, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.