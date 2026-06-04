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Некрасов отреагировал на слова Дзюбы о возможном возвращении в «Спартак»

Некрасов отреагировал на слова Дзюбы о возможном возвращении в «Спартак»
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Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отреагировал на слова нападающего Артёма Дзюбы о возможном возвращении в московский клуб. Форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. Дзюба является воспитанником академии «Спартака».

— Ходят разговоры про возвращение Дзюбы в «Спартак». Это возможно?
— Ещё раз повторю. Артем Дзюба — выдающийся футболист. Побил всевозможные рекорды. И мы все ему очень благодарны. Спасибо, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По завершении сезона-2025/2026 Дзюба покинул тольяттинский «Акрон». Ранее Артём выступал за «Зенит», «Локомотив», «Адана Демирспор».

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