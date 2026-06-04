«Странно целиться на что-то более скромное». Некрасов — о чемпионских амбициях «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о чемпионских амбициях московского клуба.

«Чемпионство в следующем году? Конечно. Было бы странно целиться на что-то более скромное», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке. Возглавил турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков в 30 турах.

«Спартак» выиграл Фонбет Кубок России сезона-2025/2026.

Материалы по теме Некрасов отреагировал на слова Дзюбы о возможном возвращении в «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России: