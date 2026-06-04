Константин Тюкавин составил свою символическую сборную сезона РПЛ

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым составил свою версию символической сборной завершившегося сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

Символическая сборная РПЛ-2025/2026 по версии Тюкавина: Агкацев («Краснодар»), Мойзес (ЦСКА), Дивеев («Зенит»), Маричаль («Динамо»), Мантуан («Зенит»), Вендел («Зенит»), Барко («Спартак»), Круговой (ЦСКА), Энрике («Зенит»); Тюкавин («Динамо»), Кордоба («Краснодар»).

Фото: «Чемпионат»

«Чемпионат» также предлагает своим читателям собрать свою сборную сезона РПЛ! На протяжении всего сезона мы, анализируя каждый тур чемпионата России, собирали сборную тура Российской Премьер-Лиги. Теперь, после завершения чемпионата, наши читатели могут собрать сборную всего сезона РПЛ. А потом – поделиться своим составом в социальных сетях.

Для читателей доступны на выбор все футболисты РПЛ, которые попадали в состав сборной тура минимум два раза в сезоне. Вы можете выбрать одну из четырёх схем: 4-4-2, 3-4-3, 4-3-3 и 3-5-2. Также не забывайте: помимо выбора состава мечты (из игроков РПЛ, конечно), вы можете узнать что-то новое о каждом футболисте, доступном для выбора сборной. Для этого просто нажмите на значок «i» на карточке футболиста.

Составить свою сборную сезона можно по этой ссылке.