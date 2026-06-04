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Члены семьи Глэйзеров могут продать свои акции «Манчестер Юнайтед»

Члены семьи Глэйзеров могут продать свои акции «Манчестер Юнайтед»
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Некоторые члены семьи Глэйзеров рассматривают возможность продажи своей доли в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает агентство Bloomberg News.

Ряд заинтересованных сторон изучают вопрос продажи части или всех своих активов в клубе. Изначально он поднимался несколькими членами семьи, которые теперь надеются убедить других родственников присоединиться к ним.

Глэйзеры содержат контрольный пакет акций клуба на протяжении более 20 лет. Два года назад семья продала примерно 29% своих акций Джиму Рэтклиффу, предоставив ему контроль над их футбольными операциями.

Представители «Манчестер Юнайтед» отказались давать какие-либо комментарии.

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