Члены семьи Глэйзеров могут продать свои акции «Манчестер Юнайтед»

Некоторые члены семьи Глэйзеров рассматривают возможность продажи своей доли в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает агентство Bloomberg News.

Ряд заинтересованных сторон изучают вопрос продажи части или всех своих активов в клубе. Изначально он поднимался несколькими членами семьи, которые теперь надеются убедить других родственников присоединиться к ним.

Глэйзеры содержат контрольный пакет акций клуба на протяжении более 20 лет. Два года назад семья продала примерно 29% своих акций Джиму Рэтклиффу, предоставив ему контроль над их футбольными операциями.

Представители «Манчестер Юнайтед» отказались давать какие-либо комментарии.

Самые большие стадионы мира: