Капитан «Лидс Юнайтед» подписал новый контракт с клубом

Капитан «Лидс Юнайтед» Итан Ампаду подписал новое долгосрочное соглашение с клубом. Новый контракт полузащитника рассчитан до лета 2030 года.

На счету игрока 126 игр за «Лидс» и три забитых мяча. По результатам сезона-2025/2026 он получил награды «Игрок года» и «Игрок года, по мнению самих футболистов».

«Мы хотим продолжать двигаться вперёд, но знаем, насколько это будет сложно – это Премьер-лига. Я хочу быть частью этого. Хочу участвовать в развитии «Лидс Юнайтед», не только я сам, но и игроки, которые у нас есть.

Знаю, что болельщики ценят и любят поддерживать игрока, который выкладывается на полную. Именно это я и демонстрирую. Я стараюсь делать это в каждой встрече. Я хочу отдать все силы, чтобы выиграть футбольный матч и показать свою лучшую игру. Знаю, как сильно болельщики любят этот клуб и этот город. Поэтому то, что игроки, клуб и болельщики движутся в одном направлении, — это невероятно», — приводит слова Ампаду официальный сайт клуба.

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