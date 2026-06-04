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«Крузейро» запросил информацию о Барко из «Спартака» — Грова

«Крузейро» запросил информацию о Барко из «Спартака» — Грова
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«Крузейро» запросил информацию о потенциальном подписании полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

Грова подчёркивает, что руководство бразильского клуба подтвердило ему сведения об интересе к аргентинскому хавбеку.

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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