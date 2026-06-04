«Я бы сделал что угодно за футболку Италии». Доннарумма — про участие в ОИ-2028

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма заявил о готовности представлять свою страну на следующих летних Олимпийских играх. Они пройдут с 14 по 30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Мы надеемся пройти квалификацию на Олимпиаду. И если тренер сочтёт нужным вызвать меня в качестве капитана – я буду счастлив. Я сделал бы что угодно за футболку Италии», – приводит слова Доннаруммы Eurofoot на своей странице в социальных сетях.

В данный момент вратарь находится в расположении национальной команды для участия в товарищеских матчах. Вчера, 3 июня, сборная Италии одолела сборную Люксембурга со счётом 1:0. В воскресенье, 7 июня, она сыграет с Грецией.