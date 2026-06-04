«Сан-Паулу» намерен подписать нападающего «Краснодара» Виктора Са — источник

«Сан-Паулу» в последние часы оформил предложение о контракте для крайнего нападающего «Краснодара» Виктора Са, чей контракт с «быками» заканчивается 30 июня. Об этом сообщает журналист Габриэл Са на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в окружении 32-летнего вингера с воодушевлением смотрят на возможное возвращение в Бразилию. Подчёркивается, Са придётся пойти на понижение зарплаты в случае перехода в «Сан-Паулу».

Са играет за чёрно-зелёных с февраля 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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