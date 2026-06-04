Михаил Кержаков вошёл в тренерский штаб «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков вошёл в тренерский штаб сине-бело-голубых. Об этом информирует пресс-служба санкт-петербургского клуба в телеграм-канале.

«Легендарный футболист, завершивший карьеру игрока в минувшем сезоне, продолжит работать с основной командой в качестве тренера вратарей.

Сине-бело-голубые поздравляют Михаила Кержакова с новой должностью в главной команде и желают продолжения победных традиций вместе с «Зенитом»!» — написано в сообщении сине-бело-голубых.

39-летний Кержаков завершил карьеру по окончании сезона-2025/2026. В составе «Зенита» он провёл 138 матчей во всех турнирах, 51 из которых отыграл «на ноль».

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