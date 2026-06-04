Деменко: Сперцян устал от чемпионата России, хочет попробовать себя на другом уровне

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном уходе из клуба капитана команды Эдуарда Сперцяна. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет саудовский «Аль-Ахли».

«Эдик — уже сформировавшийся игрок. Другое дело, как сам футболист и его близкие видят момент ухода. Может, в Саудовской Аравии Сперцяну предложат хороший контракт. Он уже устал от чемпионата России и хочет попробовать себя на другом уровне.

Если появится хороший вариант с европейским клубом, то Сперцян не откажется. Он уже перерос РПЛ, достаточно поиграл за сборную Армении и стал чемпионом с «Краснодаром». Человек хочет прогрессировать и поменять обстановку», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.