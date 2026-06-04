«Зенит» вновь вступил в борьбу за форварда Аугусто и готов заплатить € 20 млн — Конуксевер

«Зенит» вновь всерьёз включился в борьбу за трансфер 22-летнего нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Об этом сообщает журналист Сафа Джан Конуксевер на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы предложить турецкому клубу около € 20 млн с учётом бонусов. Переговоры между клубами продолжаются. Они обсуждают план выплат, сумму первоначального платежа и другие детали.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: