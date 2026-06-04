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Перес намерен объявить о переходе Думфриса в «Реал» самостоятельно — El Chiringuito

Перес намерен объявить о переходе Думфриса в «Реал» самостоятельно — El Chiringuito
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует объявить о переходе правого защитника Дензела Думфриса из «Интера» самостоятельно, как он сделал это в случае с защитником Ибраимой Конате. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на El Chiringuito на странице в социальной сети X.

Ранее Перес сообщил, что клуб подпишет Конате в случае своей победы на президентских выборах, которые состоятся 7 июня.

По информации некоторых СМИ, президент «Реала» планирует выступить в прямом эфире сегодня, 4 июня, около 23:00 мск.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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